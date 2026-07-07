В продолжении «Мачо и ботана» используют сценарий, который был написан ещё много лет назад
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По данным Empire, в продолжении «Мачо и ботана» до сих пор используют сценарий многолетней давности. Его хотят почти весь переработать, хотя Ченнинг Татум ранее называл его одним из лучших в своей карьере.
В оригинале Хилл и Татум сыграли Шмидта и Дженко, двух нерадивых копов, которые под прикрытием устраиваются в местную старшую школу, чтобы вывести на чистую воду банду наркоторговцев. Подробности сюжета триквела пока не раскрывают.
Режиссёром фильма выступит Родни Ротман, который написал сценарий вместе с Хиллом и Меган Мэллой. Третья часть успешной кинофраншизы «Мачо и ботан» находится в работе у Sony уже более 10 лет.
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