Роберт Паттинсон уверен, что Антиной понравится зрителям «Одиссеи»

В недавнем интервью Роберт Паттинсон выразил уверенность в том, что Антиной, его герой из «Одиссеи», точно понравится зрителям. В какой-то степени актёр даже сравнил его с Эдвардом Калленом из «Сумерек».

По словам Паттинсона, забавная ситуация, что Пенелопа в картине тоже не может определиться между двумя парнями. Как Белла в «Сумерках».

Это похоже на Джейкоба в «Сумерках». Пенелопа просто не может определиться между двумя парнями, а я просто пытаюсь помочь ей принять решение.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.