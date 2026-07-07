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Роберт Паттинсон уверен, что Антиной понравится зрителям «Одиссеи»

Роберт Паттинсон уверен, что Антиной понравится зрителям «Одиссеи»
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В недавнем интервью Роберт Паттинсон выразил уверенность в том, что Антиной, его герой из «Одиссеи», точно понравится зрителям. В какой-то степени актёр даже сравнил его с Эдвардом Калленом из «Сумерек».

По словам Паттинсона, забавная ситуация, что Пенелопа в картине тоже не может определиться между двумя парнями. Как Белла в «Сумерках».

Это похоже на Джейкоба в «Сумерках». Пенелопа просто не может определиться между двумя парнями, а я просто пытаюсь помочь ей принять решение.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля.

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