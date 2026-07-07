Фильм «Закулисье реальности», похоже, отложили для выхода в онлайне

Фильм «Закулисье реальности» должен был выйти в цифре 7 июля, то есть сегодня, но, похоже, премьеру картины в онлайне отложили. Об этом говорится на сайте When To Stream.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»). Режиссёром ленты выступил Кейн Парсонс, блогер, который выпускал документальные художественные фильмы по The Backrooms.