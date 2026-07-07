«Герой нашего времени» Михаила Лермонтова получит экранизацию

На презентации продюсер Михаил Врубель и режиссёр Игорь Волошин анонсировали экранизацию романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

История роковой дуэли будет рассказываться через три противоречащие друг другу версии событий — Печорина, Грушницкого и княжны Мери. Другие подробности повествование и сюжетные детали, если они и будут, не раскрывают.

Вы знаете мой стиль. Нам нравится, что современным языком можно рассказать историю, чтобы современный зритель смог рассмотреть глубину и психологизм, заложенный Лермонтовым.

Сейчас идёт подбор актёров на роли в проекте. Съёмки намечены на весну следующего года, а релиз — на весну 2028-го.