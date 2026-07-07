В PS Plus добавили Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 и CrossCode
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В PS Plus Essential, базовый тариф PS Plus, добавили три игры. Подписчикам стали доступны Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), For the King 2 и CrossCode.
Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в июле 2026 года:
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) — шутер от студии Activision с картами из культовой Modern Warfare 2.
- For the King 2 — пошаговая настольная RPG в формате рогалика с возможностью кооперативного прохождения.
- CrossCode — пиксельная экшен-RPG от студии Radical Fish Games.
Все игры можно забрать по 3 августа. В середине июля Sony объявит пополнение подборки PS Plus Extra и Deluxe (Premium).
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