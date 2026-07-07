Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Озарка» и «Орудий» Джулия Гарнер сыграет в триллере «Виновные создания»

Звезда «Озарка» и «Орудий» Джулия Гарнер сыграет в триллере «Виновные создания»
Комментарии

По данным Deadline, звезда «Орудий» и «Озарка» Джулия Гарнер сыграет в триллере «Виновные создания». Производством и выпуском займётся Apple TV. Дату выхода проекта и дату начала съёмок пока не говорят.

Основанный на реальных событиях криминальный сюжет, адаптированный для экрана Сарой ДеЛэпп, разворачивается на фоне убийств во Флориде. Сериал исследует психологию страстного романа и последующего убийства, совершённого двумя молодыми любовниками.

Режиссёром выступит Крэйг Гиллеспи («Круэлла»), а шоураннером — Стюарт Зичерман («Американцы»). Сериал продюсируется Tomorrow Studios, партнёром ITV Studios.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android