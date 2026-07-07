На премьере аниме «Инициал Ди 3» пройдёт встреча со звёздами Российской Дрифт Серии

Кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» объявил о проведении специального ивента в честь показов аниме «Инициал Ди: Стадия третья». Ленту вновь покажут в кинотеатрах России с 16 июля , в день премьеры зрителей ждёт полноценное событие на тематику мультфильма.

Так, перед показом аудитория сможет вживую увидеть легендарные японские спорткары, включая «боевые» автомобили Российской Дрифт Серии. После показа вместе с Российской Дрифт Серией «Чемпионат» проведёт сессию вопросов и ответов с профессиональными дрифт-пилотами.

Расписание премьеры «Инициал Ди: Стадия третья» в «Синема Парк Мосфильм» 16 июля:

19:30 — сбор гостей;

— сбор гостей; 19:30-20:20 — выставка японских спортивных автомобилей;

— выставка японских спортивных автомобилей; 20:30 — начало показа;

— начало показа; 22:30 — сессия вопросов и ответов.

«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.