На премьере аниме «Инициал Ди 3» пройдёт встреча со звёздами Российской Дрифт Серии

Кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» объявил о проведении специального ивента в честь показов аниме «Инициал Ди: Стадия третья». Ленту вновь покажут в кинотеатрах России с 16 июля, в день премьеры зрителей ждёт полноценное событие на тематику мультфильма.
Так, перед показом аудитория сможет вживую увидеть легендарные японские спорткары, включая «боевые» автомобили Российской Дрифт Серии. После показа вместе с Российской Дрифт Серией «Чемпионат» проведёт сессию вопросов и ответов с профессиональными дрифт-пилотами.
Расписание премьеры «Инициал Ди: Стадия третья» в «Синема Парк Мосфильм» 16 июля:
- 19:30 — сбор гостей;
- 19:30-20:20 — выставка японских спортивных автомобилей;
- 20:30 — начало показа;
- 22:30 — сессия вопросов и ответов.
«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.