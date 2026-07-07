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В России запретили авторизацию на сайтах через Google и Apple ID

В России запретили авторизацию на сайтах через Google и Apple ID
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7 июля в России вступил в силу закон, который обязывает владельцев сайтов и приложений отказаться от иностранных систем авторизации. Отныне войти на российские сайты через аккаунты Google или Apple ID больше не получится.

По новым правилам российские сайты и приложения должны проводить регистрацию и вход только через российский номер телефона, портал «Госуслуги» или сервис авторизации, который контролирует российский владелец. В случае нарушений штраф может составить до 700 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы отмечали, что «для большинства россиян изменения будут практически незаметны», а штрафовать пользователей за наличие зарубежного аккаунта не будут. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский также заверял, что, если пользователь ранее зарегистрировал аккаунт через иностранную почту, он сможет продолжить использовать её для входа как и раньше.

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