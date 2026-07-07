Второй сезон сериала «Ира» с Ингрид Олеринской стартует 27 июля — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской. Шоу, которое называют российским ответом на «Дрянь» с Фиби Уоллер-Бридж, вернётся уже 27 июля. Во второй сезон войдёт 12 эпизодов.

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Сериал «Ира» рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни.

Во втором сезоне Ира вернётся на экраны с фирменной самоиронией и расскажет, куда её занесла жизнь: позади роды, а впереди радости материнства, сложности с потенциальными отцами и даже новый претендент на её сердце. Но главное испытание сезона – принятие себя в новом статусе, когда ты уже отвечаешь как минимум за двоих.