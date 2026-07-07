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Начались съёмки фэнтези «Иван да Марья» в духе народных сказок — первые кадры

Начались съёмки фэнтези «Иван да Марья» в духе народных сказок — первые кадры
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» объявила о старте производства фильма «Иван да Марья». Съёмки семейного фэнтези займут несколько месяцев, а премьера ленты должна состояться в 2027 году.

По сюжету картины простой парень Иван случайно оказывается в наряде царевича и завоёвывает сердце прекрасной Марьи, дочери царя соседнего государства. Но их любви угрожает не только разоблачение Ивана — юношу похищает Кощей, решивший женить его на своей заколдованной дочери.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Главные роли в фильме сыграют Тимофей Кочнев («Вампиры средней полосы»), Катерина Кучма («Подростки. Первая любовь»), Олег Савостюк («Один маленький ночной секрет») и Мария Раскина («Ёлки 12»). Режиссёром выступает Серик Бейсеу («Отражение тьмы»).

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