Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nothing представила бюджетный смартфон Phone 4B с большой батареей и OLED-экраном

Nothing представила бюджетный смартфон Phone 4B с большой батареей и OLED-экраном
Комментарии

Китайская компания Nothing представила свой новый бюджетный смартфон Phone 4B. Модель поступит в продажу в ближайшее время по цене в € 330 (около 28 тысяч рублей).

Смартфон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Модель работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5200 мАч (6000 мАч в Индии).

Гаджет получил двойную камеру: 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера получила традиционный модуль с разрешением 16 Мп. Nothing Phone 4B работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16, он защищён от воды и пыли по стандарту IP64, оснащён стереодинамиками и поддерживает современные технологии связи: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 и NFC.

Материалы по теме
Представлен смартфон Honor X80 Pro Max с гигантской батареей: 33 часа просмотра видео
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android