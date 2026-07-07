Nothing представила бюджетный смартфон Phone 4B с большой батареей и OLED-экраном

Китайская компания Nothing представила свой новый бюджетный смартфон Phone 4B. Модель поступит в продажу в ближайшее время по цене в € 330 (около 28 тысяч рублей).

Смартфон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. Модель работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5200 мАч (6000 мАч в Индии).

Гаджет получил двойную камеру: 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера получила традиционный модуль с разрешением 16 Мп. Nothing Phone 4B работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16, он защищён от воды и пыли по стандарту IP64, оснащён стереодинамиками и поддерживает современные технологии связи: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 и NFC.