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Зарубежный интернет-трафик в России не будут делать платным — замглавы Минцифры

Зарубежный интернет-трафик в России не будут делать платным — замглавы Минцифры
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Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев во время заседания Госдумы опроверг информацию, что в России будут вводить отдельную плату за зарубежный интернет-трафик.

По его словам, Минцифры не рассматривает таких мер. Помимо платы за тариф, других списаний не предусмотрено.

В марте в СМИ появилась информация, что за трафик на иностранных сайтах будут брать отдельную плату, либо его объём будут ограничивать — это могло произойти в рамках борьбы с обходами ограничений в интернете. В апреле Минцифры обсуждало проект по тарификации международного трафика в России на мобильных устройствах, о чём сообщалось в письмах.

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