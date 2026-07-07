Зарубежный интернет-трафик в России не будут делать платным — замглавы Минцифры

Заместитель главы Минцифры Иван Лебедев во время заседания Госдумы опроверг информацию, что в России будут вводить отдельную плату за зарубежный интернет-трафик.

По его словам, Минцифры не рассматривает таких мер. Помимо платы за тариф, других списаний не предусмотрено.

В марте в СМИ появилась информация, что за трафик на иностранных сайтах будут брать отдельную плату, либо его объём будут ограничивать — это могло произойти в рамках борьбы с обходами ограничений в интернете. В апреле Минцифры обсуждало проект по тарификации международного трафика в России на мобильных устройствах, о чём сообщалось в письмах.