«Терминатор 2: Судный день» вернётся в кино в честь 35-летия — фильм покажут в 4K

В честь 35-летия фильма «Терминатор 2: Судный день» фантастический боевик снова будут показывать в кинотеатрах.

Ленту с Арнольдом Шварценеггером в главной роли можно будет посмотреть в форматах 4K, RealD 3D и Premium. Премьера состоится 28 августа в США, а в других странах мира — в конце августа и в сентябре.

«Терминатор 2: Судный день» вышел в 1991 году и собрал в прокате более $ 520 млн, став самой кассовой частью франшизы. Лента продолжает события первой части о том, как ИИ отправляет в прошлое Терминатора, машину Т-1000. Его задача — убить юного Джона Коннора: тому суждено возглавить сопротивление против машин.