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«Ничего не гарантировано, всё заработано»: надпись на русском на трофее Esports World Cup

«Ничего не гарантировано, всё заработано»: надпись на русском на трофее Esports World Cup
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Организаторы Esports World Cup 2026 по Dota 2 добавили на трофей соревнований надпись на русском языке.

Права на трансляцию матчей EWC Dota 2 в России принадлежат Okko.

Официальный слоган турнира «Nothing is granted. Everything is earned» решили перевести на родной язык действующих чемпионов — в 2025 году победу на EWC одержала Team Spirit.

Ничего не гарантировано, всё заработано.

Фото: EWC

Соревнования по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту – 2026 проходят с 6 по 19 июля. Призовой фонд составляет $ 2 млн, участие принимают 24 топовые команды. Среди них оказалось рекордное количество команд и игроков из России, многие из которых претендуют на победу.

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