PlayStation выпустила первый пост после скандала с отменой дисков — подписчики в гневе

В аккаунте PlayStation в соцсети X появился первый пост за неделю — компания пыталась выдержать паузу после скандального решения с отменой дисков игр с января 2028 года.

Пост посвящён беспроводному файтстику FlexStrike, но новая тема и длительный перерыв не помогли успокоить подписчиков: за несколько минут под записью появились сотни гневных комментариев.

1 июля Sony заявила об отказе выпуска дисков с играми на PlayStation. По словам представителей Sony, такое решение было принято в связи с «изменением потребительских предпочтений» геймеров. С января 2028 года игры на консоли будут доступны для покупки только в цифровом формате.