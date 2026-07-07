Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры в Game Pass (Геймпасс) июль 2026: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Planet Crafter и другие

В июле в Game Pass добавят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Planet Crafter и другие игры
Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле 2026 года.

Главными новинками месяца стали космический выживач Planet Crafter и симулятор скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Многие игры перекочевали из тарифа Ultimate в более бюджетный Premium.

Какие игры добавят в Game Pass в июле 2026 года

  • Winds of Arcana: Ruination — уже доступно
  • Gears of War: Reloaded (Premium) — 9 июля
  • Tamashika — 9 июля
  • Ascend to Zero — 13 июля
  • PBA Pro Bowling 2026 — 14 июля
  • Quarantine Zone: The Last Check — 15 июля
  • Mavrix by Matt Jones — 16 июля
  • FixForce — 17 июля
  • Fogpiercer — 17 июля
  • The Planet Crafter — 21 июля
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 — 21 июля.

Фото: Xbox

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android