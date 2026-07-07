В июле в Game Pass добавят Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Planet Crafter и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в июле 2026 года.
Главными новинками месяца стали космический выживач Planet Crafter и симулятор скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Многие игры перекочевали из тарифа Ultimate в более бюджетный Premium.
Какие игры добавят в Game Pass в июле 2026 года
- Winds of Arcana: Ruination — уже доступно
- Gears of War: Reloaded (Premium) — 9 июля
- Tamashika — 9 июля
- Ascend to Zero — 13 июля
- PBA Pro Bowling 2026 — 14 июля
- Quarantine Zone: The Last Check — 15 июля
- Mavrix by Matt Jones — 16 июля
- FixForce — 17 июля
- Fogpiercer — 17 июля
- The Planet Crafter — 21 июля
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 — 21 июля.
Фото: Xbox
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