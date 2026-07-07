Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки третьего сезона сериала «Фоллаут» — первые фото с площадки

Начались съёмки третьего сезона сериала «Фоллаут» — первые фото с площадки
Комментарии

Стартовал съёмочный процесс третьего сезона «Фоллаута». О продолжении работы над сериалом сообщил Уолтон Гоггинс, играющий Гуля — он также поделился снимками с площадки.

Дата выхода новых эпизодов пока неизвестна.

Следующая часть материала содержит спойлеры ко второму сезону.

Финал второго сезона дал понять, что Гуль отправится в Колорадо — регион, который ранее не был детально показан в играх серии. Герой полагает, что именно там находятся его жена и дочь. При этом авторы не планируют завершать линию Мистера Хауса и Нью-Вегаса.

Шоу по одноимённой серии игр Fallout уже стало одной из самых успешных геймерских экранизаций. Второй сезон «Фоллаута» посмотрели 83 млн зрителей.

Материалы по теме
Второй сезон «Фоллаута» посмотрели 83 млн зрителей
Сюжет третьего сезона «Фоллаута» развернётся в разных локациях — первые детали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android