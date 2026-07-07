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Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом психологическом триллере

Рэпер Хаски сыграет роль поэта Михаила Лермонтова в новом психологическом триллере
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Режиссёр предстоящего фильма «Лермонтов» Павел Лунгин рассказал, что роль великого русского поэта исполнит популярный рэпер Хаски. Выход картины назначен на 2028 год.

Сюжет фильма расскажет о душевных метаниях Михаила Лермонтова после отказа возлюбленной и смерти Пушкина. В видениях к нему приходит таинственный Чёрный человек, который пророчит поэту большое будущее.

Сейчас к релизу также готовится другой фильм с названием «Лермонтов» — он выйдет 16 октября 2026 года и расскажет о последнем дне жизни русского поэта. Главную роль сыграл Илья Озолин, для которого фильм стал дебютом в большом кино, а режиссёром выступил Бакур Бакурадзе (сценарист «Салюта-7» и «Вызова»).

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