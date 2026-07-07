Вышел новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» — первая серия уже доступна в России

7 июля состоялась мировая премьера новой экранизации популярной манги «Призрак в доспехах» от студии Science SARU.

Новые серии будут выходить раз в неделю, первый эпизод уже доступен на популярных сервисах, в том числе в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и KION.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.