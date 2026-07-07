Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» — первая серия уже доступна в России

Вышел новый аниме-сериал «Призрак в доспехах» — первая серия уже доступна в России
Комментарии

7 июля состоялась мировая премьера новой экранизации популярной манги «Призрак в доспехах» от студии Science SARU.

Новые серии будут выходить раз в неделю, первый эпизод уже доступен на популярных сервисах, в том числе в российских онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и KION.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

Материалы по теме
Видео
Трейлер аниме-сериала «Призрак в доспехах» — старт 7 июля
Расписание выхода аниме «Призрак в доспехах»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android