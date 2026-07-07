Вышел трейлер мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» — премьера 25 июля

Кинокомпания Paramount представила большой трейлер мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха». Полнометражное продолжение культового мультсериала выйдет уже 25 июля. Изначально премьера должна была состояться в октябре.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Будущая лента продолжит историю франшизы «Аватар». По сюжету уже взрослый Аанг узнаёт о существовании древней силы, которая может спасти его культуру от вымирания. Вместе с друзьями он отправляется в большое путешествие, чтобы найти её, прежде чем она попадёт не в те руки. Главные роли в мультфильме озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея.

Интересно, что «Аватар: Последний маг воздуха» утёк в Сеть ещё в апреле в высоком качестве. После этого авторы мультфильма призвали фанатов дождаться полноценного релиза и раскритиковали Paramount за то, что лента выйдет на стримингах, а не в кинотеатрах.