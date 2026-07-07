Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расширенную версию фильма «Закулисье реальности» начнут показывать в России с 9 июля

Расширенную версию фильма «Закулисье реальности» начнут показывать в России с 9 июля
Комментарии

В четверг, 9 июля, в российских кинотеатрах начнут показывать расширенную версию популярного фильма ужасов «Закулисье реальности».

Лента получила название «Закулисье реальности: Всё должно уйти» и будет длиться 2 часа 6 минут. После титров зрителей ждут 16 минут новых материалов, в том числе эксклюзивная сцена от Кейна Парсонса.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

Материалы по теме
В кино начнут показывать расширенную версию «Закулисья реальности» — длиннее на 15 минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android