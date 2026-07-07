Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гейб Ньюэлл построит суперъяхту за $ 815 млн — это огромное судно по исследованию глубин

Гейб Ньюэлл построит суперъяхту за $ 815 млн — это огромное судно по исследованию глубин
Комментарии

Глава Valve Гейб Ньюэлл продолжает расширять свой флот и вкладывает рекордные $ 815 млн в исследовательское судно Project RV11000.

Новая яхта Гейба — это 162-метровый комплекс по исследованию морских глубин. На борту смогут жить и работать до 130 человек: экипаж, инженеры и учёные. На судне будет огромное количество лабораторий, мастерских и других рабочих пространств.

RV11000 сможет проводить длительные экспедиции и долгосрочные исследования глубоководья благодаря новейшему батарейному комплексу, который позволит работать почти без шума (что повысит точность научных работ).

Завершить строительство планируют в первом квартале 2030 года.

Материалы по теме
Гейб Ньюэлл вступился за игры для взрослых в Steam — он даже накричал на юриста Valve
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android