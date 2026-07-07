Гейб Ньюэлл построит суперъяхту за $ 815 млн — это огромное судно по исследованию глубин

Глава Valve Гейб Ньюэлл продолжает расширять свой флот и вкладывает рекордные $ 815 млн в исследовательское судно Project RV11000.

Новая яхта Гейба — это 162-метровый комплекс по исследованию морских глубин. На борту смогут жить и работать до 130 человек: экипаж, инженеры и учёные. На судне будет огромное количество лабораторий, мастерских и других рабочих пространств.

RV11000 сможет проводить длительные экспедиции и долгосрочные исследования глубоководья благодаря новейшему батарейному комплексу, который позволит работать почти без шума (что повысит точность научных работ).

Завершить строительство планируют в первом квартале 2030 года.