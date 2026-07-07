Власти Китая могут закрыть доступ к DeepSeek и другим своим ИИ для иностранцев

Китайские власти рассматривают возможные ограничения доступа иностранных пользователей к ведущим моделям искусственного интеллекта. Как сообщает Reuters, такая мера обсуждалась на встречах чиновников с представителями крупнейших технологических компаний.

По данным источников, в обсуждениях приняли решение Alibaba, ByteDance и другие корпорации. Китайские власти опасаются, что иностранные государства могут использовать подобные технологии в военных целях.

Пока рассматриваются самые разные варианты: от простой регистрации до полного запрета на распространение ИИ-технологий за рубежом. Вполне возможно, что скоро популярные нейросети Deepseek и Qwen останутся доступными только для пользователей из Китая.