Дуэйн «Скала» Джонсон сыграет каскадёра с деменцией в новой комедии Free Byrd

Киноактёр и рестлер Дуэйн Джонсон, также известный как Скала, исполнит главную роль в новом фильме Free Byrd — комедии от компании Artists Equity, созданной Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном.

Скала сыграет главную роль мотоциклиста-каскадёра из Лас-Вегаса, который скрывает от всех вокруг свой диагноз — деменцию. Пока все вокруг даже не подозревают о его проблемах, каскадёр готовится к решающему прыжку.

Режиссёром ленты выступит Грег Кведар, постановщик номинированных на «Оскар» фильмов «Синг-Синг» и «Сны поездов». Его новая лента, как предполагается, «исследует и раскрывает перед зрителем необъятные тайны разума».