Начались съёмки психологического триллера NDA с Рэйчел Зеглер и Пенном Бэджли

По данным Deadline, Рэйчел Зеглер, Пенн Бэджли и Эми Райан сыграют главные роли в психологическом триллере NDA. Съёмочный процесс ленты уже запущен.

Фильм представляет собой режиссерский дебют Одри Эллис Фокс, коммерческого директора Nike и Gatorade, чей оригинальный сценарий попал в Black List 2024 года.

NDA рассказывает о Дане в течение одного безумного дня, когда она проходит медиацию по делу о домогательствах на работе. Время неумолимо приближается к крайнему сроку, и Дана задаётся вопросом, чего ей стоит молчание.

У ленты пока даты выхода. Других подробностей про актёров пока что тоже не разглашают.