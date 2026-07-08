Начались съёмки психологического триллера NDA с Рэйчел Зеглер и Пенном Бэджли
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По данным Deadline, Рэйчел Зеглер, Пенн Бэджли и Эми Райан сыграют главные роли в психологическом триллере NDA. Съёмочный процесс ленты уже запущен.
Фильм представляет собой режиссерский дебют Одри Эллис Фокс, коммерческого директора Nike и Gatorade, чей оригинальный сценарий попал в Black List 2024 года.
NDA рассказывает о Дане в течение одного безумного дня, когда она проходит медиацию по делу о домогательствах на работе. Время неумолимо приближается к крайнему сроку, и Дана задаётся вопросом, чего ей стоит молчание.
У ленты пока даты выхода. Других подробностей про актёров пока что тоже не разглашают.
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