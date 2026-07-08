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Кристофер Нолан с радостью снял бы фильм ужасов

Кристофер Нолан с радостью снял бы фильм ужасов
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Кристофер Нолан, режиссёр «Оппенгеймера», «Интерстеллара» и других громких фильмов, заявил, что с радостью бы снял хоррор.

Постановщику нравится этот жанр, он считает его уникальным и цепляющим на фоне остальных жанров. Нолан всё ещё в раздумьях и ищет идею для реализации.

Я думаю, это жанр, который по сути своей по-настоящему кинематографичен… он осязаем… ты действительно стараешься дать зрителю почувствовать то, что переживают персонажи.

Другими подробностями о планах снять хоррор-фильм Нолан не поделился. Кто знает, может когда-нибудь режиссёр и побалует зрителей фильмом ужасов, но не в ближайшее время явно.

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