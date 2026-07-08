Кристофер Нолан вдохновлялся работами Гильермо дель Торо для создания монстров в «Одиссее»

В небольшом интервью Кристофер Нолан рассказал, что для создания монстров в «Одиссее» вдохновлялся работами Гильермо дель Торо.

По словам постановщика, главное, что он усвоил от коллеги, что кажущийся всем монстр — это не монстр, а такой же полноценный персонаж.

То, что я усвоил от него, — это то, что монстр — это не монстр. К ним нужно подходить так же, как и к любому другому персонажу.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.