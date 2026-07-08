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Культовый фильм «Престиж» с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом перевыпустят за рубежом

Культовый фильм «Престиж» с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом перевыпустят за рубежом
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В этом году культовому фильму Кристофера Нолана «Престиж» исполняется 20 лет. В честь юбилея картина получит повторный прокат за рубежном, который стартует в январе 2027 года.

Наверняка в повторный прокат выпустят отреставрированную версию ленты, которая получит различные улушения в виде улучшенной картинки и других элементов.

В центре сюжета ленты Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение.

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бэйл, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн и другие.

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