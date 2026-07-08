Для DOOM. The Dark Ages выпустили большое дополнение Revelations

Для DOOM: The Dark Ages выпустили большое сюжетное дополнение Revelations. Оно вышло на всех платформах, где доступна сама игра, то есть на PS5, Xbox Series и ПК.

Действие DLC разворачивается сразу после финала основной кампании. Палач Рока переживает предательство, получает тяжёлое ранение и оказывается в жестоком чистилище. Ему предстоит раскрыть мрачные тайны этого места, вернуть утраченные силы и с помощью таинственного союзника выбраться на свободу. Новым оружием Палача стало Цепное копьё, которое заменило щит.

На прохождение расширения нужно порядка 10-15 часов. Это самое крупное DLC для DOOM в истории, поскольку даже два вместе взятых DLC для DOOM Eternal требовали меньше времени.