Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для DOOM. The Dark Ages выпустили большое дополнение Revelations

Для DOOM. The Dark Ages выпустили большое дополнение Revelations
Комментарии

Для DOOM: The Dark Ages выпустили большое сюжетное дополнение Revelations. Оно вышло на всех платформах, где доступна сама игра, то есть на PS5, Xbox Series и ПК.

Действие DLC разворачивается сразу после финала основной кампании. Палач Рока переживает предательство, получает тяжёлое ранение и оказывается в жестоком чистилище. Ему предстоит раскрыть мрачные тайны этого места, вернуть утраченные силы и с помощью таинственного союзника выбраться на свободу. Новым оружием Палача стало Цепное копьё, которое заменило щит.

На прохождение расширения нужно порядка 10-15 часов. Это самое крупное DLC для DOOM в истории, поскольку даже два вместе взятых DLC для DOOM Eternal требовали меньше времени.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android