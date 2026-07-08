Джей. К. Симмонса нет в ленте «Человек-паук: Новый день» в роли Джей Джоны Джеймсона
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Джей. К. Симмонс, сыгравший Джей Джону Джеймсона в трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром и в картинах, где героя играл уже Том Холланд, рассказал, что не появится в «Новом дне».
Несмотря на слухи, которые гуляют по Сети, актёр заявил, что его нет в картине.
Не знаю, кто в интернете решил, что это факт, но меня там нет.
«Человек-паук: Новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Картина расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании.
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