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Создатель ленты «Аватар: Легенда об Аанге» работает над новым проектом во франшизе

Создатель ленты «Аватар: Легенда об Аанге» работает над новым проектом во франшизе
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По данным Entertainment Weekly, один из создателей мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» рассказал, что работает над новым проектом по франшизе. То есть в этой вселенной мы получим ещё картины.

Брайан Кониецко не поделился подробностями, но пообещал, что полнометражка по «Аватару» станет началом всей истории. Что будет дальше, Брайан не уточнил, но его слова дают понять, что франшизу будут долго и активно развивать.

После утечки Paramount+ выпустит фильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха», полнометражный мультсериал. Премьера состоится в странах, где сервис работает, но не в России, потому что в стране доступа к сервису нет.

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