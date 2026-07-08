Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Киностудии» выпустят в марте 2027 года

Второй сезон «Киностудии» выпустят в марте 2027 года
Комментарии

Айк Баринхолц рассказал, что второй сезон сериала «Киностудия» выпустят в марте 2027 года. Он не стал уточнять дату, но радует, что у нас уже есть месяц старта продолжения.

Новость о продлении проекта на второй сезон появилась в мае. Судя по всему, Apple уверена в успехе нового сезона и довольна результатами первого сезона. Сет Роген и его соавтор Эван Голдберг пошутили, что они с нетерпением ждут возможности «воспользоваться опытом съёмок первого сезона и сразу же перенести его во второй, а затем повторить этот цикл ещё 10 раз».

Главным героем ленты выступает недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему Роген выступил сразу сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android