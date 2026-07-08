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Появился первый постер сериала «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса

Появился первый постер сериала «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса
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Disney опубликовала дебютный постер сериала «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса. На нём можно увидеть ключевых персонажей.

Первый постер сериала «Осколки»

Фото: Disney

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1981 году и рассказывает о группе старшеклассников из богатых семей, чью беззаботную жизнь нарушает серия загадочных убийств.

Снял «Осколки» Макс Уинклер («Монстры»), а исполнительным продюсером выступил создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи. Экранизация стартует 5 августа на FX, Hulu и Disney+. Планируют ли что-то сделать с «Осколками» в будущем, к примеру, продлить на второй сезон, неизвестно.

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