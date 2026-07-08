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Завершены съёмки криминального сериала «Мосгаз. Дело №12» — выход в 2026 году

Завершены съёмки криминального сериала «Мосгаз. Дело №12» — выход в 2026 году
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Киностудия «Русский проект» объявила о завершении производства сериала «Мосгаз. Дело №12». Новый сезон детективной картины выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатре Okko и на Первом канале, точную дату выхода авторы назовут позже.

«Мосгаз. Дело №12» продолжит историю знаменитого «Мосгаза» и его спин-оффов. События развернутся в 1984 году, когда в СССР зарождается автомобильная мафия со своими жестокими правилами и несметными доходами. Команда МУРа под руководством Сони Тимофеевой расследует цепь загадочных убийств, которые напоминают сложные многоходовые головоломки. В дело вновь вступает майор в отставке Черкасов, который пытается доказать невиновность своего сына.

Режиссёром сериала выступил Евгений Звездаков, работавший над двумя предыдущими сезонами проекта: «Последнее дело Черкасова» и «Метроном». Главную роль в шоу исполнил Андрей Смоляков («Движение вверх»).

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