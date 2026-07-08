Стартовали съёмки экранизации романа «Война и мир» Льва Толстого

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START объявили о начале съёмок экранизации «Войны и мира». Режиссёром выступает Сергей Урсуляк.

Фото со съёмок картины

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Главные роли в «Войне и мире» исполняют Никита Волков (князь Андрей Болконский), Мария Золотухина (Наташа Ростова), Никита Языков (Пьер Безухов), Варвара Бочкова (Элен Курагина), Алексей Серебряков (князь Николай Болконский), Михаил Пореченков (граф Илья Ростов), Анна Михалкова (графиня Наталья Ростова) и другие.

Экранизация романа-эпопеи Льва Толстого будет приурочена к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году. Точной даты премьеры пока что нет.