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HBO показала кадры из четвёртого эпизода третьего сезона «Дома дракона»

HBO показала кадры из четвёртого эпизода третьего сезона «Дома дракона»
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Компания HBO опубликовала новые кадры четвёртого эпизода третьего сезона «Дома дракона». На них можно увидеть главных героев проекта после событий третьей серии, посвящённой политическим интригам в Королевской гавани. Эпизод по традиции выйдет утром в понедельник, 13 июля.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю проекта.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В ленте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

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