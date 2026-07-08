Вышел тизер мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди» — премьера 24 декабря

Кинокомпания «Вольга» представила первый тизер мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди». Новый анимационный проект по сказочной вселенной выйдет в кинотеатрах России уже 24 декабря.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Будущая лента расскажет историю знаменитых богатырей, которые недавно стали родителями. Однажды гуси-лебеди похищают детей главных героев, и богатыри отправляются их спасать.

«Три богатыря и гуси-лебеди» станут уже второй премьерой по франшизе в 2026 году. Ранее в кинотеатрах России вышел сборник рассказов «Ни дня без подвига 3», рассказывающий о приключениях мифических героев. В нём персонажи познакомились с герцогом из Парижа, вернули князю волшебную ель и разобрались в нюансах выдачи лицензий на колдовскую деятельность.