«Отличный ремейк классики». Критики хвалят Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced

8 июня зарубежные критики опубликовали обзоры Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced — ремейка культовой четвёртой части серии «Кредо убийц». Журналисты уже прошли новую версию проекта и выставили свои оценки.

Так, на агрегаторе Metacritic игра получила 86 баллов из 100. Это один из лучших результатов в серии — на уровне оригинального «Чёрного флага». Критики хвалят новинку за потрясающую графику, улучшенную боевую систему и новый сюжетный контент.

При этом некоторые журналисты оценили игру сдержанно: во многом Resynced это та же самая игра со многими шероховатостями оригинала, а во время прохождения встречаются баги и глитчи. Кроме того, некоторые обозреватели пожаловались на отсутствие дополнения Freedom Cry и сюжета в современности.

Фото: Metacritic

Что пишут критики об Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced

Assassin's Creed Black 4 Flag Resynced — это превосходный ремейк отличной приключенческой игры и обязательная покупка для фанатов.

Спустя все эти годы история Эдварда Кенуэя по-прежнему остаётся лучшим виртуальным пиратским опытом, и новая версия лишь подтверждает это. Первоклассный ремейк классики.

Assassin's Creed Black Flag 4 Resynced — это всё, чего я хотел от современного ремейка одной из любимых частей франшизы. Он уважает особенности оригинала, одновременно дорабатывая те механики, которые требовали улучшения — бой и морские сражения.

Assassin's Creed Black Flag Resynced — отличный ремейк игры, который, вероятно, совсем не требовался. Из всех частей серии «Чёрный флаг» всё ещё держится лучше большинства игр, но это не отменяет того факта, что я прекрасно провёл время.

Будучи одной из самых красивых игр этого поколения, Black Flag Resynced — это верный ремейк, блеск которого иногда омрачается техническими ошибками.

Релиз Assassin's Creed 4 Black Flag Resynced состоится уже 9 июля на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.