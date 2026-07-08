Кристофер Нолан объяснил, почему герои «Одиссеи» говорят на современном английском языке

Режиссёр Кристофер Нолан дал небольшое интервью изданию Los Angeles Times. В нём постановщик грядущей «Одиссеи» объяснил, почему в его новой картине о Древней Греции персонажи разговаривают как современные люди, хотя события ленты разворачиваются за сотни лет до нашей эры. Во многом именно современный диалект подвергается критике, однако режиссёр не видел для себя другого выхода.

Нолан заявил, что принял это решение ещё на стадии сценария. Дело в том, что постановщик хотел рассказать в первую очередь эмоциональную историю, не пытаясь удивить зрителей непривычными для них диалектами.

Я снял «Одиссею» на современном языке, который имеет эмоциональное, а не интеллектуальное значение для людей. Возможно, я был наивен, это могло бы обернуться против меня, но я хотел рассказать приземлённую историю. И в этом решении не сомневался.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля, аналитики прогнозируют фильму старт в районе $ 80 млн только в США.