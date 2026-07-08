Криминальный сериал «Холод» с Любовью Аксёновой стартует 16 июля — трейлер

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил большой трейлер сериала «Холод». Криминальная драма с Любовью Аксёновой стартует в российских стримингах уже 16 июля. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно во VK-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

По сюжету Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. После выхода из тюрьмы Женя начинает мстить тем, кто её подставил.

Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков («Родные»). Вместе с Любовью Аксёновой также сыграли Лариса Гузеева («Жестокий романс»), Денис Прытков («Яга на нашу голову»), Линда Лапиньш («Чужие деньги») и другие актёры.