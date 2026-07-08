Сценарий четвёртого сезона «Дома дракона» уже готов — съёмки пройдут в 2027 году

Создатель сериала «Дом дракона» Райан Кондал поделился деталями производства четвёртого сезона. Как оказалось, его сценарий уже полностью готов — сейчас авторы обсуждают детали с HBO.

По задумке съёмки продолжения должны начаться в начале 2027 года — по традиции они пройдут в нескольких странах Европы: от Испании до Великобритании. Они займут около полугода, а премьера четвёртого сезона состоится в 2028 году. Скорее всего, проект снова вернётся летом.

Сейчас на HBO выходит третий сезон «Дома дракона» — вышли три эпизода из восьми. Шоу вернулось с высочайшими рейтингами во всём сериале вместе с битвой при Глотке. Уже в следующем году зрителей ждёт второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» — продолжение ещё одной ленты по «Игре престолов».