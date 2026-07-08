Minecraft получит апдейт с возможностью сидеть — спустя 17 лет

Студия Mojang аноонсировала большое обновление для игры Minecraft. В апдейте разработчики добавят функцию, с помощью которой пользователи могут сидеть за своих персонажей.

После выхода патча игроки смогут использовать специальные подушки, благодаря которым можно присаживаться на любую поверхность. Авторы отметили, что таким образом стараются развить ролевые функции проекта, а игроки смогут креативно использовать новые предметы. В игре также появятся блоки, напоминающие унитазы.

Обновление выйдет осенью, однако пользователи уже могут поучаствовать в тестировании апдейта. Вместе с патчем в игре также появятся новый лесной биом, соломенные кровати и другие вещи. В комментариях к анонсу пользователи обрадовались появлению подушки. Некоторые заявили, что подобную функцию надо было добавить ещё 17 лет назад.