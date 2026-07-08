Расписание выхода криминального сериала «Холод» с Любовью Аксёновой

Уже 16 июля состоится премьера криминального сериала «Холод». Картина расскажет историю Жени, которую несправедливо приговорили к тюремному сроку за аварию, в которой погибла её семья. В колонии ей помогают сбежать, чтобы девушка отомстила настоящим убийцам.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Иви», Start и Wink. Финал состоится 17 сентября.

Расписание выхода сериала «Холод» с Любовью Аксёновой