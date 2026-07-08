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Сериал Холод (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Холод» с Любовью Аксёновой
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Уже 16 июля состоится премьера криминального сериала «Холод». Картина расскажет историю Жени, которую несправедливо приговорили к тюремному сроку за аварию, в которой погибла её семья. В колонии ей помогают сбежать, чтобы девушка отомстила настоящим убийцам.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Иви», Start и Wink. Финал состоится 17 сентября.

Расписание выхода сериала «Холод» с Любовью Аксёновой

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 июля
2-я серия23 июля
3-я серия30 июля
4-я серия6 августа
5-я серия13 августа
6-я серия20 августа
7-я серия27 августа
8-я серия3 сентября
9-я серия10 сентября
10-я серия17 сентября
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