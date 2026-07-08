Расписание выхода криминального сериала «Холод» с Любовью Аксёновой
Уже 16 июля состоится премьера криминального сериала «Холод». Картина расскажет историю Жени, которую несправедливо приговорили к тюремному сроку за аварию, в которой погибла её семья. В колонии ей помогают сбежать, чтобы девушка отомстила настоящим убийцам.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Иви», Start и Wink. Финал состоится 17 сентября.
Расписание выхода сериала «Холод» с Любовью Аксёновой
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 июля
|2-я серия
|23 июля
|3-я серия
|30 июля
|4-я серия
|6 августа
|5-я серия
|13 августа
|6-я серия
|20 августа
|7-я серия
|27 августа
|8-я серия
|3 сентября
|9-я серия
|10 сентября
|10-я серия
|17 сентября
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