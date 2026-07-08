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«Актёры боятся делать даже кувырки». Роман Курцын — о российских блокбастерах

«Актёры боятся делать даже кувырки». Роман Курцын — о российских блокбастерах
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Знаменитый актёр Роман Курцын рассказал о своём отношении к современным российским блокбастерам. Своим мнением он поделился в разговоре с «Чемпионатом».

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«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах
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«Самое смешное, что очковой в этой истории была не кобра». Курцын — о рисках и травмах

По словам артиста, боевики требуют тяжёлой физической подготовки. Он отметил, что многие современные актёры не способны делать даже простые трюки и сразу просят дублёра.

После 1990-х мы перестали снимать фильмы, где добро действительно должно быть с кулаками. Очень хочется вернуть этот жанр. Главная причина — почти нет актёров экшен-жанра. Это совершенно другой склад человека. Другая физическая подготовка. Другая готовность работать. Сейчас многие артисты даже простой кувырок делать не хотят — сразу просят дублёра. А уж говорить о драках, фехтовании, верховой езде — таких актёров единицы.

Курцын также отметил, что старается смотреть все фильмы, связанные с экшеном. При этом он уверен, что жанр боевика практически исчез из современного отечественного кино.

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