Начались съёмки третьего сезона сериала «Иванько» от ТНТ

Телеканал ТНТ и компания Russian Code объявили о старте производства третьего сезона сериала «Иванько». Съёмки продолжения займут несколько месяцев, после чего картина выйдет на ТВ и стримингах.

События третьего сезона развернутся спустя три месяца после финала второго. Валя пытается справиться с жизненным кризисом, заботой о семье и непростыми отношениями с Макаром, а визит к психологу заставляет её вновь столкнуться с прошлым. Настя пытается добиться развода с Сеней и решает стать матерью, а Яся, переживая расставание с Елисеем, понимает, что чувства к бывшему ещё не угасли.

К главным ролям в продолжении вернутся Лина Миримская, Денис Шведов, Валентина Мазунина, Дмитрий Журавлёв, Виктория Заболотная и другие актёры. Шоураннером и режиссёром выступает Ксения Воронина.