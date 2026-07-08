Фильму «Моана» с Дуэйном Джонсоном прогнозируют старт в $ 130 млн — хуже «Русалочки»

10 июля состоится премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённого мультфильма с живыми актёрами. Издание Deadline поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов предстоящей картины.

По данным аналитиков, лента может заработать в первые выходные в США $ 60 млн, а в мировом прокате — $ 130 млн. Если прогнозы сбудутся, то лента продемонстрирует один из худших стартов среди ремейков Disney — даже ниже провальной «Русалочки» ($ 185 млн). Хуже в первый укиенд себя показали только «Белоснежка» 2025 года ($ 87 млн). При этом, бюджет «Моаны» составил $ 200 млн — это значит, что проекту нужно собрать более $ 500 млн, чтобы окупиться.

«Моана» расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель»), который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме.