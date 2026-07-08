Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Моана» с Дуэйном Джонсоном прогнозируют старт в $ 130 млн — хуже «Русалочки»

Фильму «Моана» с Дуэйном Джонсоном прогнозируют старт в $ 130 млн — хуже «Русалочки»
Комментарии

10 июля состоится премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённого мультфильма с живыми актёрами. Издание Deadline поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов предстоящей картины.

По данным аналитиков, лента может заработать в первые выходные в США $ 60 млн, а в мировом прокате — $ 130 млн. Если прогнозы сбудутся, то лента продемонстрирует один из худших стартов среди ремейков Disney — даже ниже провальной «Русалочки» ($ 185 млн). Хуже в первый укиенд себя показали только «Белоснежка» 2025 года ($ 87 млн). При этом, бюджет «Моаны» составил $ 200 млн — это значит, что проекту нужно собрать более $ 500 млн, чтобы окупиться.

«Моана» расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям. Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель»), который озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме.

О другом популярном фильме:
Детектив не бывает умнее своего создателя. Обзор «Энолы Холмс 3»
Детектив не бывает умнее своего создателя. Обзор «Энолы Холмс 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android