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NVIDIA всё же выпустит видеокарты RTX 5000 Super — утечка

NVIDIA всё же выпустит видеокарты RTX 5000 Super — утечка
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На официальном сайте производителя блоков питания Seasonic появилось упоминание линейки видеокарт NVIDIA под названием RTX 5000 Super. Выбрать устройство можно в онлайн-калькуляторе энергопотребления.

Если верить утечке, то NVIDIA всё ещё собирается выпустить RTX 5080 Super, RTX 5070 Ti Super и RTX 5070 Super в обозримом будущем. При этом официально компания пока не назначила дату поступления в продажу новой линейки.

Ранее СМИ сообщали, что NVIDIA перенесла выход RTX 5000 Super на неопределённый срок из-за кризиса памяти. Отмечалось, что новые видеокарты должны были выйти ещё в 2025 году, но этого так и не случилось. Главной особенностью моделей должен был стать увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ.

О другой потенциальной видеокарте:
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