Kyxsan присоединился к составу Aurora Gaming по Counter-Strike 2

Aurora Gaming завершила формирование нового состава по Counter-Strike 2. Организация объявила о подписании капитана Дамьяна kyxsan Стоилковски и рифлера Джими Jimpphat Сало. Македонец займёт роль внутриигрового лидера.

19-летний Jimpphat находился в инактиве с апреля, когда MOUZ отправила его на скамейку запасных перед IEM Cologne Major. 26-летний kyxsan последним коллективом представлял Falcons, а тренер Эшли ash Батти прославился в 2023 году, выведя GamerLegion в финал BLAST.tv Paris Major.

Состав Aurora Gaming:

— Дамьян kyxsan Стоилковски

— Джими Jimpphat Сало

— Али Wicadia Хайдар Ялчин

— Исмаилкан XANTARES Дёрткардеш

— Озгюр woxic Экер

— Эшли ash Батье (тренер)