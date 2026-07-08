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Kyxsan присоединился к составу Aurora Gaming по Counter-Strike 2

Kyxsan присоединился к составу Aurora Gaming по Counter-Strike 2
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Aurora Gaming завершила формирование нового состава по Counter-Strike 2. Организация объявила о подписании капитана Дамьяна kyxsan Стоилковски и рифлера Джими Jimpphat Сало. Македонец займёт роль внутриигрового лидера.

19-летний Jimpphat находился в инактиве с апреля, когда MOUZ отправила его на скамейку запасных перед IEM Cologne Major. 26-летний kyxsan последним коллективом представлял Falcons, а тренер Эшли ash Батти прославился в 2023 году, выведя GamerLegion в финал BLAST.tv Paris Major.

Состав Aurora Gaming:

  • — Дамьян kyxsan Стоилковски
  • — Джими Jimpphat Сало
  • — Али Wicadia Хайдар Ялчин
  • — Исмаилкан XANTARES Дёрткардеш
  • — Озгюр woxic Экер
  • — Эшли ash Батье (тренер)
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