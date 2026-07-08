Kyxsan присоединился к составу Aurora Gaming по Counter-Strike 2
Aurora Gaming завершила формирование нового состава по Counter-Strike 2. Организация объявила о подписании капитана Дамьяна kyxsan Стоилковски и рифлера Джими Jimpphat Сало. Македонец займёт роль внутриигрового лидера.
19-летний Jimpphat находился в инактиве с апреля, когда MOUZ отправила его на скамейку запасных перед IEM Cologne Major. 26-летний kyxsan последним коллективом представлял Falcons, а тренер Эшли ash Батти прославился в 2023 году, выведя GamerLegion в финал BLAST.tv Paris Major.
Состав Aurora Gaming:
- — Дамьян kyxsan Стоилковски
- — Джими Jimpphat Сало
- — Али Wicadia Хайдар Ялчин
- — Исмаилкан XANTARES Дёрткардеш
- — Озгюр woxic Экер
- — Эшли ash Батье (тренер)
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