«Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун стартовала с 20 млн просмотров — хуже второй части

1 июля состоялась премьера фильма «Энола Холмс 3» — продолжения детективной серии с Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавиллом («Ведьмак») в главных ролях. За пять дней картина собрала 20,7 млн просмотров на стриминговом сервисе Netflix.

Лента стала самым просматриваемым проектом онлайн-кинотеатра за неделю с 29 июня по 5 июля. Однако фильм уступил по популярности предыдущей части серии: «Энола Холмс 2» набрала 29,3 млн просмотров всего за три дня с момента выхода.

«Энола Холмс 3» рассказывает о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми героиня сталкивалась раньше. Действие триквела разворачивается в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий стала выход замуж главной героини, Энолы.