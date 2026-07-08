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Трейлер хоррора «СОУЛМ8ЙТ» по вселенной «М3ГАН» — выход 1 августа

Трейлер хоррора «СОУЛМ8ЙТ» по вселенной «М3ГАН» — выход 1 августа
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Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма ужасов «СОУЛМ8ЙТ». Картина выйдет в зарубежных онлайн-кинотеатрах уже 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures At Home. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента выступит сипн-оффом знаменитого хоррора «М3ГАН», про куклу-убийцу. Проект расскажет о скорбящем инженере, который потерял свою жену и теперь начинает тестировать девушку-андроида. Герой решает перепрограммировать ИИ-компаньона под себя, но робот начинает сеять хаос вокруг.

Главные роли исполнили Лили Салливан («Рейк»), Дэвид Рисдаль («Оппенгеймер»), Клаудия Думит («Пацаны») и другие актёры. Режиссёром выступила Кейт Долан («Клан»).

О другом популярном хорроре:
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